Cáncer es curable si se detecta a tiempo

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Chiapas IMSS Bienestar destaca como centro médico especializado por la atención al cáncer entre infantes, además por su colaboración directa con el St. Jude Children’s Research Hospital, el centro médico y de investigación pediátrica más importante de Estados Unidos.

Por ello, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, conocido como Septiembre Dorado, el HEP reforzó diversas actividades buscando mejorar las condiciones de vida de los pacientes, recordando que, si se detecta a tiempo, el cáncer es curable, explicó Rafael Guillén, director del nosocomio.

Objetivo

De esta manera, se busca ofrecer un cambio en la sobrevida de los pacientes, implementando diversos programas de gestión de calidad como la Hora Dorada, capacitación, garantías de suministro de medicamentos, además de campañas de detección.

Rafael Guillén dijo que estos programas reducen la mortalidad de los pacientes, la estancia hospitalaria y genera mejores condiciones de vida en Chiapas, donde además se han realizado diversos actos con el DIF y el Gobierno del Estado en beneficio de la gente.

Cifras

El director dijo que “la salud es un derecho, no un privilegio”, por ello trabajan para ofrecer las mejores condiciones a la ciudadanía.

Explicó que el HEP ha ofrecido tres mil 351 consultas oncológicas de enero a agosto y 16 mil 336 quimioterapias, en el mismo período.

Recordó que recientemente, en el marco del Día Mundial de la Seguridad de Pacientes, el Hospital de Especialidades Pediátricas inició una jornada de capacitación con el enfoque de atención segura durante toda la vida, particularmente con las enfermedades no transmisibles, como el cáncer.

En Chiapas, el HEP tiene 241 pacientes activos, teniendo una estadística de diagnóstico de entre 12 a 15 pacientes por mes, unos 150 casos al año. De estos, el 50 por ciento son casos de leucemia.

Alertas

Finalmente advirtió sobre algunas señales de alerta: bajo peso, sudoración excesiva, frenado en el crecimiento, moretones y detección de masas.

Por ello, lo más recomendable es tener visitas consecuentes y un médico de cabecera.

Agregó que de manera paralela se desarrollan jornadas de Detección de Cardiopatías Congénitas, en la que se brinda atención especializada a niñas, niños y adolescentes con la realización de estudios de ecocardiograma.

Con estas acciones se llevan los servicios de salud especializados a las comunidades, priorizando el bienestar de la niñez.