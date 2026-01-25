Cáncer es la tercera causa de muerte en México

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos se posicionaron como la tercera causa de fallecimientos en México durante la primera mitad del 2025, con 23 mil 678 fallecimientos registrados.

Rocío Grajales, especialista en oncología, comentó que el cáncer es una enfermedad que se presenta cuando se producen mutaciones en un grupo de células normales del organismo y generan un crecimiento incontrolado.

Estos pueden crecer y diseminarse a otras partes del organismo a través de la corriente sanguínea y del sistema linfático, en algunos casos en las primeras etapas no hay síntomas claros.

Sin embargo, dijo que algunos signos y síntomas que por lo general son asociados con el cáncer, pueden ser: fatiga, bulto o zona de engrosamiento que puede palparse debajo de la piel, cambios de peso y en la piel, tos persistente o dificultad para respirar o deglutir, ronquera, indigestión persistente, dolor muscular, fiebre o sudoraciones nocturnas persistentes.

Destacó que la oncología se ha consolidado como una disciplina profundamente influenciada por la innovación científica. Avances en biología molecular, desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y generación de evidencia científica robusta han ampliado de forma significativa el conocimiento sobre los distintos tipos de cáncer.

Comúnmente el cáncer puede demorar años en manifestarse, la mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer tienen 65 años o más.

A pesar de ser más común en los adultos mayores, el cáncer puede diagnosticarse a cualquier edad. Así como el cáncer afecta la salud física, puede producir un impacto emocional, todos estos sentimientos son normales.