Cáncer más dañino; endometrio, ovario y cervicouterino

En México, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), el cáncer cervicouterino, el cáncer de endometrio y cáncer de ovario se encuentran entre los principales tumores malignos que afectan a las mujeres.

Los cánceres ginecológicos continúan teniendo un impacto significativo entre las mujeres en el país. Tan solo en 2024, más de 23 mil mujeres fueron diagnosticadas con alguno de estos tumores.

De acuerdo con los especialistas estos padecimientos pueden desarrollarse en diferentes órganos del aparato reproductor femenino y presentan características distintas.

Registros

Entre los tumores ginecológicos de mayor impacto en México destacan el cáncer cervicouterino, que se desarrolla en las células del cuello uterino y está relacionado con la infección persistente por determinados tipos del virus del papiloma humano (VPH). Durante 2024, se registraron 11 mil 919 nuevos casos y cuatro mil 67 fallecimientos por este tipo de cáncer.

Entre las señales que pueden presentarse se encuentran, sangrado vaginal fuera del periodo menstrual, sangrado después de las relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia y flujo vaginal inusual.

Cuarto cáncer más frecuente

El cáncer de endometrio se origina en el revestimiento interno del útero. En 2024 se registraron seis mil 42 nuevos casos en México, por lo que se ubicó como el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres mexicanas.

Una de sus principales manifestaciones es el sangrado vaginal anormal, que puede presentarse después de la menopausia o entre periodos menstruales. También pueden aparecer dolor pélvico y cambios en el flujo vaginal.

En el cáncer de ovario, a diferencia de otros cánceres ginecológicos, algunas de sus manifestaciones pueden ser poco específicas y confundirse con molestias gastrointestinales.

Entre las señales que pueden presentarse se encuentran inflamación o aumento del abdomen, dolor o presión en la pelvis, dificultad para comer o sensación de llenura rápidamente, cambios en los hábitos intestinales o urinarios.