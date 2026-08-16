Cáncer renal también puede ser hereditario

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer renal, también conocido como carcinoma de células renales, se encuentran el consumo de tabaco, la obesidad, la presión arterial elevada y el antecedente familiar de este tipo de tumor.

En relación con este último factor, no todos los casos se relacionan únicamente con el estilo de vida o las condiciones ambientales; también se han descrito formas asociadas a alteraciones genéticas de carácter hereditario, lo que refleja la relevancia de considerar la historia familiar.

Se han descrito tumores que forman parte de síndromes hereditarios poco frecuentes, en los que se observan alteraciones en genes específicos que pueden transmitirse de una generación a otra.

Entre estos síndromes se encuentran, por ejemplo, la enfermedad de von Hippel–Lindau, el síndrome de Birt–Hogg–Dubé y otras entidades de origen hereditario, todas ellas asociadas a un aumento del riesgo de presentar carcinoma de células renales, a menudo a edades más tempranas que en la población general.

De acuerdo con los especialistas, en sus fases iniciales puede avanzar sin presentar síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana. Fatiga persistente, pérdida de peso sin causa aparente, dolor en la región lumbar o en el costado y la presencia de sangre en la orina son algunas de las señales de alerta.

Panorama

Consideran que este padecimiento se convierte en un reto creciente para el sistema de salud y para las estrategias de prevención.

Reconocer la posible participación de factores hereditarios en el cáncer renal tiene implicaciones directas en la detección temprana y en la elección del tratamiento. En algunos casos, la vigilancia estrecha facilita la identificación de tumores en etapas iniciales.