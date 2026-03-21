Cánceres genitourinarios van en aumento

Los cánceres genitourinarios representan un desafío creciente para los sistemas de salud en México y en todo el mundo; entre ellos, el cáncer de vejiga y el cáncer de riñón destacan por su incidencia, impacto en la calidad de vida y carga hospitalaria.

Según registros oficiales a nivel nacional, en 2022 se registraron más de 10 mil nuevos casos de estos dos tipos de cáncer, colocándolos entre los 15 tumores más frecuentes de nuestro país.

Especialistas refieren que el cáncer de vejiga es uno de los tumores más comunes del sistema urinario. Se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores y afecta principalmente a hombres. Su comportamiento clínico puede variar desde formas superficiales hasta más complejas.

Síntomas

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la presencia de sangre en la orina, dolor o ardor al orinar y molestias en la parte baja de la espalda. En México, se reportaron más de 3 mil nuevos casos tan solo en 2022.

El cáncer de riñón, también conocido como carcinoma de células renales, se origina en el tejido renal y en fases iniciales puede no presentar síntomas evidentes. Fatiga, pérdida de peso, dolor en el costado y hematuria son señales de alerta.

En 2022 se registraron más de 6 mil nuevos diagnósticos en el país. Entre los principales factores de riesgo asociados al cáncer renal pueden ser: consumo de tabaco, obesidad, presión arterial alta o antecedentes familiares diagnosticados con este cáncer.

Mientras que factores asociados al cáncer de vejiga se puede encontrar: personas mayores a los 55 años, la inflamación crónica de la vejiga o exposición a ciertas sustancias químicas.

Los especialistas destacan que mantener una conversación abierta sobre estos padecimientos contribuye a dimensionar su impacto dentro del panorama oncológico actual y a fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.