Cánceres ginecológicos afectan más en la vulnerabilidad

En México, el cáncer cervicouterino se mantiene como una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres, con una carga desproporcionada en poblaciones en situación de vulnerabilidad; su impacto persiste debido a desigualdades en el acceso a servicios de detección oportuna y diagnóstico temprano.

Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer, comentó que los cánceres ginecológicos representan una carga significativa para la salud pública en el país.

Además del cervicouterino, el cáncer de endometrio registró aproximadamente cinco mil 347 nuevos casos y mil 360 muertes solo en 2022, mientras que el de ovario sumó cerca de cinco mil 193 casos nuevos y tres mil 360 muertes, posicionándolos como causas relevantes de morbilidad y mortalidad femenina.

Detalló que estos tumores comparten factores de riesgo como el envejecimiento, la obesidad y antecedentes genéticos, pero su atención temprana sigue siendo un desafío, sobre todo en poblaciones vulnerables.

Las mujeres indígenas enfrentan múltiples barreras para acceder al sistema de salud, entre ellas la distancia geográfica a unidades médicas, barreras lingüísticas, falta de información en su lengua, así como factores socioculturales que limitan el uso de servicios preventivos.

Por eso han trabajado junto a otros organismos y organizaciones para acercar información accesible, relevante, culturalmente pertinente y en lenguas originarias, que contribuya a una mayor comprensión del cáncer cervicouterino, a la identificación de señales de alerta y a resaltar la importancia del acceso oportuno a servicios de salud.