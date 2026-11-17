Los principales cánceres asociados al virus del papiloma humano (VPH) que pueden afectar a los hombres son el de ano, boca y garganta (orofaringe). Históricamente y de forma global, se reporta que entre el 66 % y el 95 % de los casos se presentan en varones.

Entre 2011 y 2019, en México, las hospitalizaciones por cáncer de boca fueron 1.8 veces más frecuentes en hombres que en mujeres, mientras que las relacionadas con el de orofaringe fueron 2.3 veces más altas para los masculinos.

Nuevos casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2019 el VPH causó alrededor de 70 mil casos nuevos de cáncer en varones en el mundo.

Se estima que alrededor del 80 % de las personas sexualmente activas tendrán un tipo de infección por este virus, en la mayoría de los casos el cuerpo la eliminará por sí solo, pero si es persistente puede causar enfermedades como cáncer y verrugas genitales.

Especialistas señalan que alrededor del 90 % de los casos, el de afección de ano son atribuidos a la infección por VPH. Mientras que la tasa de mortalidad por parte de cabeza y cuello fue más de cuatro veces superior en hombres que en mujeres, en México.

Tipos de virus

Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas en los genitales: ano, boca, o garganta. La infección no suele presentar síntomas y, en la mayoría de los casos, desaparece sin tratamiento.

La vacunación contra este virus y el uso correcto del condón puede ayudar a reducir las infecciones por tipos de bajo y alto riesgo en hombres, pero también en mujeres.

Limitar el número de parejas sexuales y evitar las relaciones sexuales con personas que hayan tenido muchas otras parejas afectivas, puede ayudar a disminuir el riesgo.