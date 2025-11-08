Cánceres que afectan mayormente a hombres

En México, durante 2022, se registraron cerca de 95 mil 600 diagnósticos de algún tipo de cáncer en hombres y más de 46 mil fallecimientos por tumores malignos; las cifras reflejan la magnitud del impacto del cáncer en la salud masculina.

Los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en dicha población incluyen el cáncer de próstata, el colorrectal y el de pulmón. El cáncer de próstata es el más diagnosticado con más de 26 mil nuevos casos en 2022. El colorrectal y el de pulmón presentan una alta incidencia con más de 8 mil y 5 mil casos nuevos, respectivamente.

Mes de la salud

Noviembre es conocido como el Mes de la Salud del Hombre, también llamado Noviembre Azul o Movember, un movimiento para crear conciencia sobre el bienestar masculino.

Se enfoca en la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de próstata y testículo, así como en la salud mental y emocional; destaca la importancia de visibilizar la carga del cáncer en hombres.

De acuerdo con especialistas entre los factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer en hombres se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, la obesidad, la inactividad física, la exposición excesiva a la luz solar y la edad avanzada.

Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares de cáncer, ciertas infecciones como el Virus de Papiloma Humano (VPH) y la exposición a contaminantes. Este perfil epidemiológico es fundamental para comprender las características del cáncer en este sector de la población.

Señalan que Movember representa una oportunidad para destacar la importancia de la información, la detección temprana y la promoción de una cultura de cuidado personal en la salud masculina.

Reconocer los factores de riesgo y prestar atención a señales de alerta contribuye a mejorar la evolución y el pronóstico de estas enfermedades, reforzando que cuidar la salud es un acto de responsabilidad individual.