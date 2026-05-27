Candelaria Rodríguez: la primera colaboradora de Cuarto Poder

Candelaria Rodríguez es una periodista chiapaneca por adopción que inició su carrera en los años 80, cuando el gremio periodístico era compuesto casi en su totalidad, si no es que todo, por hombres, sobre todo dirigiendo los medios de comunicación.

Cuenta que le tocó convivir con varios de ellos, algunos le alzaban la voz, pero ella nunca se dejó. Hubo uno que siempre la trató bien, que se preocupaba, con quien formó una bonita amistad. Fue don Conrado de la Cruz Jiménez, director de Cuarto Poder.

“Agradezco mucho a Conrado que me invita a escribir para Cuarto Poder. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto”, dice bastante emotiva. “Siempre me preguntaba cómo estaba y eso lo agradezco mucho”.

Cuando lo conoció, lo recuerda en el café Bonampak. Era el único que había hace 40 años o más. Era el punto de reunión de periodistas, funcionarias y funcionarios.

Escribía lo que creía que como periodista debía de aportar, sobre todo de carácter social y político; casi siempre se llevaba el titular de ocho columnas. Todo eso por allá de 1985.

Libertad periodística

Candelaria fue corresponsal de La Jornada. En ese tiempo fue que colaboró en Cuarto Poder. Recuerda con mucha nostalgia esa etapa, porque don Conrado le prestaba el teléfono para dictar sus notas al medio nacional.

En esa época sólo había fax, teletipo y teléfono. Ella dictaba las notas por teléfono, ahí mismo en el periódico, en sus instalaciones, que eran muy pequeñas, cuando se hacía en prensa plana.

“Me daba oportunidad que dictara mi nota para La Jornada en su teléfono. Entonces tenía a mi hijo en brazos, con su mamila y el teléfono puesto… recuerdo el movimiento de las máquinas, la prensa plana, los negativos, las láminas, la tinta”.

Recuerda mucho que se sentía en libertad de escribir de todo, no sintió nunca que le coartara su libertad periodística. Haciendo memoria de en qué momento se fue, no lo recuerda, dice, porque por La Jornada viajaba mucho y llegó un momento en que sólo intercambiaba información de vez en cuando.

La primera colaboradora mujer

Retomando el tema del ejercicio periodístico, menciona que en el gremio la mayoría eran hombres; en el periódico (Cuarto Poder) no recuerda a otra mujer, hablando por allá del 85. Fue mucho después que incursionaron muchas más mujeres, sobre todo a partir del 93-94.

Como periodista ha pugnado por hacer periodismo con toda la información de todos los sectores, para que haya un equilibrio general. Esa visión la ha llevado a que en toda su carrera nunca ha recibido una carta aclaratoria y tampoco ha sido desmentida alguna nota o reportaje suyo.

Siempre ha procurado hacer un periodismo de inclusión hacia las mujeres, principalmente, pero en sí de un todo, la comunidad, personas discapacitadas, indígenas, adultos mayores, niños; ese enfoque llevó a ubicarla como la impulsora del periodismo con perspectiva de género en Chiapas.

Movimiento zapatista

Para el momento en que se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya no estaba en la revista Proceso por la exigencia en el manejo de la información, lo que resultaba complicado siendo mamá y estando también en La Jornada.

Platica que ella registró mucho antes la gestación del movimiento, porque cuando el subcomandante Marcos hablaba de la pobreza y explotación, todo ya estaba sustentado en La Jornada previamente.

En esos años ya no estaba colaborando en Cuarto Poder diariamente, pero intercambiaba información de vez en cuando con don Conrado. Mantenía ese vínculo.