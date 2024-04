Candidaturas deben abonar a la paz

En vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo para renovar las alcaldías y el Congreso en la entidad, Karla Guadalupe Tovar Flores, diputada local, dijo que será importante que las personas que aspiran a una candidatura puedan abonar a la paz. Asimismo, espera que las dirigencias de los partidos también pueden coadyuvar al hacer un llamado para que haya respeto en la contienda.

Paridad

En entrevista, comentó que el partido que representa (Chiapas Unido) registró a sus perfiles, respetando un 50 % de esos espacios para las mujeres e igual porcentaje para los varones, además de las cuotas establecidas por las autoridades electorales para otros sectores que ahora deben participar.

La diputada local refirió que el panorama que se ha registrado es una situación que preocupa a toda la población, no obstante, no ha sido un impedimento para acompañar al candidato a gobernador y no ha pasado nada; al contrario, les ha ido muy bien.

Lo importante, puntualizó, es que las dirigencias partidistas comuniquen la necesidad de que haya respeto entre candidatos y candidatas, pues lo más importante es la unidad en medio de una coyuntura electoral.

Tomando en cuenta que se firmó un pacto de civilidad entre los partidos políticos, recordó que hace unos años también se llevó a cabo una actividad similar y estaría bien, añadió, que estos ejercicios se repitan en más zonas para dar paz y tranquilidad a la población.

Finalmente, y a unos meses de que termine la legislatura, comentó que tenía la intención de llevar a cabo una propuesta legislativa en materia educativa, sin embargo, consideró que no le dará tiempo en el entendido de que es posible que regrese la persona titular del espacio.