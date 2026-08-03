Canícula pega fuerte a productores

El paso de la Canícula —el período de calor extremo y escasez de lluvias— ha asestado un duro golpe a los campos de Chiapas, dejando a cientos de productores sin posibilidades de rescatar sus siembras. Pese a la gravedad de la situación, la Secretaría de Agricultura local aún no ha activado ningún programa emergente para mitigar las pérdidas.

Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza para el Desarrollo Social y Sustentable del Estado de Chiapas, lanzó una alerta contundente sobre el futuro inmediato del sector primario.

El líder campesino señaló que en los municipios donde opera su organización, las altas temperaturas han hecho estragos irreversibles.

Hay preocupación

“Esperemos que Gobierno del Estado y municipal puedan diseñar algún programa emergente, porque prácticamente la cosecha ya no se va a tener como se tenía planeado, ya se perdió lo de este año”, expresó con preocupación.

Girón Girón detalló que el impacto es especialmente severo en la región Altos, donde la alianza concentra sus mayores extensiones de maíz y frijol.

En este contexto, indicó que la producción se ha reducido drásticamente al punto de que los agricultores apenas siembran para el autoconsumo familiar.

El dirigente lamentó que la entidad, que en el pasado abastecía a toda la región, haya perdido su estatus histórico: “Chiapas dejó de ser el granero del sureste hace muchos años”.

Este fenómeno climático, que suele presentarse entre julio y agosto, se caracteriza por una drástica disminución de las precipitaciones.

El motivo principal es el fortalecimiento de los vientos alisios que soplan desde el Este, los cuales frenan la formación de nubes sobre el océano y reducen las lluvias en el territorio continental.

Como consecuencia, el termómetro se dispara por encima de los 37 grados Celsius, el aire se calienta y los cielos permanecen despejados, generando un estrés hídrico y térmico devastador para los cultivos.

El fenómeno no es exclusivo de Chiapas. En total, 17 entidades federativas sufren sus efectos cada año, entre ellas Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.