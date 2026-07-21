Canícula: piden no ser alarmistas a temporada

“Estas próximas semanas la canícula va a estar presente”, destacó el licenciado en Ciencias Atmosféricas y meteorólogo operativo, José Martín Cortés. Llamó a no ser alarmistas, pues “no vamos a vivir un infierno de 50 grados ni 40 días sin una sola gota de agua”.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de X, el especialista de Meteored, explicó, que la canícula no es más que “una disminución de lluvias a mitad de verano”.

Detalló que hasta este momento ya se presenta una disminución en las precipitaciones, caso que podrá extenderse las próximas cuatro a seis semanas en el sureste, oriente, centro y Pacífico sur del país, justo donde se encuentra Chiapas.

Calor extremo

Repitió varias veces que la canícula no necesariamente “es un calor extremo” pero sí se presentan temperaturas cálidas y típicas de la temporada.

El meteorólogo advirtió que, aunque la frecuencia de lluvias disminuye, “eventualmente lloverá, puede granizar, haber inundaciones y refrescarse el ambiente”.

Es de destacar que gráficos de pronóstico mensual que liberó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en sus “Anomalías de precipitación acumulada” determinan que en agosto y septiembre el territorio chiapaneco tendrá una disminución de lluvias de hasta 50 mm si se compara con el promedio de lluvias registradas de 1991 a 2020, algo que la gráfica específica está por debajo del rango normal.

Cortés también compartió una proyección para los meses siguientes: en octubre podría haber mucha actividad de ciclones tropicales, y para noviembre y diciembre se espera que las lluvias se activen en la región.

Para la semana

Se observa incremento en la precipitaciones a partir del día 24 de julio, ocasionadas por canales de baja presión y el paso de ondas tropicales, además de inestabilidad atmosférica sobre Chiapas, de acuerdo al pronóstico meteorológico especial por cuencas para el Sureste Mexicano a 360 horas .