Canícula sofoca al Soconusco

Las altas temperaturas que asolan la costa de Chiapas con una combinación de calor y humedad superior al 80 por ciento generan condiciones de bochorno insoportable. Ese calor extremo no da tregua en Tapachula y municipios del Soconusco; la sensación térmica supera los 43 grados y genera condiciones sofocantes, por lo que alertan para tomar medidas precautorias en la no exposición al sol, consumo de alimentos expuestos al ambiente y usar ropa fresca y de color claro.

En entrevista, el delegado de Protección Civil en el Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, afirmó que la combinación de altas temperaturas, humedad superior al 80 por ciento y la falta de lluvias ha generado condiciones de bochorno insoportable, principalmente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.

“Habitantes reportan que salir a la calle se ha vuelto un reto, con calles semivacías al mediodía y un incremento en el consumo de energía eléctrica por el uso de ventiladores y aires acondicionados”, abundó.

Riesgo a la salud

Alertó sobre el riesgo de golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera, gorra o sombrero y mantenerse hidratados.

El delegado de Protección Civil informó que la canícula, considerada la temporada más calurosa del año, se extenderá durante los próximos días, por lo que el termómetro podría seguir en aumento en el Soconusco.

Recomendó especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan a la intemperie, quienes son los más vulnerables ante estas temperaturas extremas, por lo que es necesario tomar las medidas preventivas.

Puntualizó que estas condiciones son propicias para casos de golpe de calor o deshidratación, por lo que es necesario hidratarse constantemente y evitar actividades deportivas al aire libre en la hora pico de calor.