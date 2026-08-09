Caninoterapia chiapaneca transforma vidas

En Chiapas, existe un programa de caninoterapia a cargo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, donde se asiste a cerca de 150 pacientes con discapacidades, el cual busca que los niños pierdan el miedo y ganen confianza, combinando rehabilitación física con apoyo emocional.

Las sesiones, a cargo de la médica veterinaria Ana Yansi Torres, utilizan a dos perros, “Apolo” de la raza Husky y “Bingo” un Labrador, para realizar actividades como cepillado y juegos con juguetes adaptados, esto les ayuda a los pacientes a reforzar la seguridad.

Padres de familia de las niñas y niños inscritos reportaron cambios en la disposición de los menores, quienes ahora solicitan interactuar con los animales.

El acceso al servicio se gestiona en el Centro de Equinoterapia de la dependencia, donde se deben cumplir los requisitos de ingreso establecidos, la especialista invitó a la comunidad a conocer los beneficios de esta iniciativa.

La caninoterapia, también conocida como terapia asistida con perros, consiste en una intervención terapéutica donde el animal forma parte integral del tratamiento, bajo la dirección de profesionales de la salud.

Su objetivo es promover mejoras en áreas físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los pacientes.

En el ámbito de la rehabilitación, la interacción con el perro estimula la movilidad, la coordinación motriz y el equilibrio, mientras que a nivel emocional contribuye a reducir la ansiedad y fortalecer la autoestima.

La evidencia clínica ha documentado beneficios de esta práctica en poblaciones con trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual y afecciones neurológicas.