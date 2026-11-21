Christian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, dijo que la iniciativa de Ley de Inmuebles impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar forma parte de una agenda continua de seguridad que el gobierno estatal ha mantenido desde el inicio de su administración.

Señaló que en reuniones con las autoridades se les indicó que se busca ratificar y consolidar la seguridad en el estado, ya no solo en la parte exterior, sino también en los espacios comerciales y en los negocios individuales de cualquier giro.

Cambio

Pérez aseguró que el sector empresarial vio la diferencia en materia de seguridad con la llegada de la nueva administración, y que ahora la agenda del gobierno se orienta a disminuir los delitos de menor impacto.

Mencionó que como sector gastronómico mantienen una alianza con el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, para colocar indicadores e identificadores en las unidades de negocio y conservar así la seguridad y el respaldo en los establecimientos.

Aseguró que hasta ahora no han tenido algún caso de fraude en locales pero buscan prevenir y participar aprovechando los grupos de contacto directo en materia de seguridad para atender cualquier requerimiento.

Segundo año con resultados positivos

Respecto al desempeño del sector, a casi dos años del gobierno en turno, el líder empresarial afirmó que desde el primer día la seguridad tuvo una mejora y que los indicadores nacionales muestran números positivos.

En lo que respecta al tema económico, afirmó que han tenido reuniones con la dependencia correspondiente con quien han trabajado alianzas comerciales y estratégicas para impulsar al sector restaurantero; misma situación en materia de turismo, la cual, a nivel nacional es el segundo con ingreso más importante para el país.