Canirac entrega pintura a bomberos de Tuxtla

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, en coordinación con la empresa Sherwin-Williams, realizó la entrega de pintura para renovar la fachada de la institución.

La entrega fue recibida por el presidente del organismo de bomberos, Rodulfo Gálvez Gómez, junto a integrantes del equipo que diariamente participa en las labores de atención de emergencias y protección de la ciudadanía.

La iniciativa contó con la participación del presidente de la Canirac Chiapas, Cristhian Pérez Morales, así como de representantes y asociados del sector restaurantero, quienes se sumaron a la convocatoria para apoyar a la corporación.

También participó Maricarmen Gutiérrez, representante de Sherwin-Williams, empresa que proporcionó la pintura destinada al mejoramiento exterior del inmueble.

De acuerdo con los organizadores, esta acción busca demostrar que la colaboración entre empresas, organizaciones y ciudadanía puede contribuir al fortalecimiento de instituciones que brindan servicios esenciales a la población.

Reconocen labor de los bomberos

Durante la actividad, los representantes del sector restaurantero destacaron la labor del personal de bomberos, cuyos integrantes arriesgan su vida al atender incendios, accidentes y otras situaciones de emergencia.

La entrega de materiales representa una forma de contribuir al mantenimiento de las instalaciones de la corporación y reconocer el trabajo que realiza en beneficio de las familias tuxtlecas.

La Cámara señaló que la participación activa de los distintos sectores sociales es fundamental para impulsar mejoras en la comunidad y reiteró la importancia de mantener la colaboración con instituciones que trabajan por la seguridad de la población.

Con esta iniciativa, los participantes buscan promover una cultura de solidaridad y responsabilidad social en Tuxtla Gutiérrez, bajo la premisa de que los cambios en el entorno comienzan con acciones conjuntas.