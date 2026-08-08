Canje de armas evita riesgos en casa

“Las armas que se tienen en casa representan un alto riesgo para las familias, pero sobre todo para las niñas, niños y adolescentes”, afirmaron las autoridades al convocar a la población a participar en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Un arma corta y una larga fueron destruidas este viernes tras haber sido recibidas en el módulo ubicado en el palacio municipal de Tapachula, en donde las personas que las entregaron -una mujer y un hombre- recibieron una pantalla y un electrodoméstico.

El comandante de la 36ª. Zona Militar, Netzahualcóyolt Albarrán Mendoza; el alcalde Yamil Melgar Bravo y la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana del Estado, Yolanda Alfaro Pérez, fueron testigos de la entrega y destrucción de las armas.

Objetivo

Lo que se busca con este programa es sacar de los hogares aquellos artefactos peligrosos que pongan en riesgo a las familias, por lo cual “canjear un arma por un artículo electrónico, de trabajo o electrodoméstico, es un acto de responsabilidad, confianza y amor por la vida”, sostuvo el general Albarrán Mendoza.

Dijo que con esto, también se busca disminuir la violencia, fomentar la seguridad y garantizar la paz, por lo cual se trabaja en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

“Cada arma entregada representa una oportunidad para preservar una vida y lograr un México en paz”.