Canje de armas fortalece la paz: Llaven

Más de 800 armas de fuego, entre cortas y largas, han sido aseguradas en Chiapas durante la actual administración, ya sea mediante operativos contra grupos delictivos o entregadas de manera voluntaria por la ciudadanía, informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Al encabezar, junto con el alcalde Yamil Melgar Bravo, el arranque de la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el funcionario convocó a la población de Tapachula a participar en esta estrategia para contribuir a la prevención de la violencia.

Aclaró que las personas que entreguen un arma de fuego no serán objeto de investigación y su identidad permanecerá en el anonimato. A cambio, recibirán un electrodoméstico como incentivo.

El módulo de canje fue instalado en la explanada interior de la Presidencia Municipal, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana.

Entre los artículos que podrán recibir quienes entreguen armas se encuentran pantallas, refrigeradores, hornos de microondas y otros electrodomésticos.

Llaven Abarca señaló que el objetivo principal de la campaña es fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas, al considerar que la presencia de armas de fuego representa un riesgo para la seguridad de la población.

Acompañado por la titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro, informó que Tapachula es el primer municipio donde se implementa esta estrategia, la cual será replicada en los 124 municipios del estado.

Explicó que esta acción forma parte de la política de atención a las causas de la violencia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la participación coordinada de las distintas instituciones.