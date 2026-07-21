Cañón del Sumidero es navegable pese a lluvias

Asunción López Martínez, socio del embarcadero Cahuaré en el municipio de Chiapa de Corzo, habló del panorama alentador sobre las condiciones actuales del Cañón del Sumidero y el río Grijalva, a pesar de los desafíos que representa la temporada de lluvias para la navegación y la acumulación de residuos.

López Martínez destacó que la limpieza del Cañón es una prioridad en la que participan de manera activa distintas instancias. “Prácticamente se está limpiando” con labores coordinadas entre Protección Civil (PC) estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes mantienen una “campaña muy intensa de limpieza”.

Desechos

Explicó que la mayor parte de la basura que llega al cañón proviene de la región de la Frailesca, arrastrada por las corrientes durante las fuertes lluvias.

“Toda esa zona trae mucha basura, mucho plástico, mucho lirio”, detalló. Sin embargo, descartó que esta situación represente un problema grave para la navegación. “Hasta ahorita no se ha formado el famoso tapón de basura. Podemos navegar tranquilamente”, afirmó, aunque con la precaución de estar siempre atentos a la posible presencia de troncos flotando.

En cuanto a la seguridad de los turistas, López Martínez subrayó que la prioridad es garantizar una experiencia sin contratiempos.

Control de operación

Para ello, los operadores del embarcadero Cahuaré implementan estrictos controles, como la aplicación de alcoholímetro a todo el personal.

“Nosotros ya tenemos un requisito obligatorio: pasarle el alcoholímetro al personal. Quien salga con cierto grado, ya no trabaja”, explicó.

Además, mencionó que la Capitanía de Puerto realiza operativos sorpresa permanentes, lo cual considera “muy bueno, porque previene accidentes más que nada”.

El capitán de cada embarcación tiene la facultad de decidir si las condiciones climáticas son seguras para continuar el recorrido. “Si ellos ven que puede haber riesgo para la gente, pues se toma la decisión, ya ni se pregunta”, afirmó.

Recomendaciones

Como recomendación para los visitantes, sugirió llegar temprano, lo ideal es que sea entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, para evitar las tormentas que suelen presentarse por la tarde en la zona. Identificó dos puntos críticos donde la tormenta puede ser peligrosa: la zona cercana a la isla y el área conocida como Cuatro Vientos, pasando el lugar de El Arbolito.

López Martínez considera que la temporada de lluvias es la mejor para apreciar el Cañón del Sumidero en todo su esplendor. “Es lo más bonito, porque ves la selva toda verde, ves cascadas, ves cocodrilos con más frecuencia”, destacó.

El socio del embarcadero Cahuaré hizo una atenta invitación a todas las personas para que visiten Chiapas y aprovechen para conocer, no solo el Cañón del Sumidero, sino también otros destinos como Lagunas de Montebello y el Chiflón, que se encuentran en óptimas condiciones.