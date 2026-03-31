Cañón del Sumidero, la puerta turística de Chiapas

La bióloga Irma de Jesús Serrano, encargada de Turismo del Parque Nacional Cañón del Sumidero dijo que este espacio natural está listo para recibir a los casi 50 mil paseantes que habitualmente acuden en las vacaciones de Semana Santa, pero les llamó a ser aliados de la conservación para mantener en óptimas condiciones este espacio natural.

La también investigadora explicó que el Parque Nacional Cañón del Sumidero contribuye al sector Turismo a través de diversos servicios ambientales, como belleza escénica, provisión de agua, regulación de eventos climáticos extremos y mantenimiento de la biodiversidad que sostienen las actividades turísticas.

Recordó que el Área Natural Protegida se puede visitar vía terrestre o acuática, teniendo una especulativa anual de casi 250 mil visitantes, unas 47 mil solamente en esta temporada vacacional, aproximadamente 38 mil nacionales, siete mil extranjeros y dos mil estudiantes y maestros.

Miradores

A través de cinco miradores en el municipio de Tuxtla se puede disfrutar del paisaje, de la belleza escénica, de una gran diversidad de aves y si vas a la velocidad indicada para transitar que es de 40 km / hora puedes observar especies más grandes como los venados.

Por tierra también se puede acceder al mirador Manos que Imploran en el municipio de Osumacinta, donde puedes disfrutar de la vista del paso de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, considerada una de las 10 más altas del mundo y que distribuye energía al 30 % de la República, de una gran diversidad de aves y del sistema kárstico que caracteriza al Parque Nacional.

Vía acuática se puede visitar a través de seis embarcaderos, cinco en el municipio de Chiapa de Corzo y uno en Osumacinta. En este recorrido puedes observar la diversidad de animales, como garzas, cormoranes, cocodrilo de río, especie emblemática del ANP y sujeta a protección oficial en la NOM-059-SEMARNAT-2010; así como del mono araña, especie considerada en peligro.

Costos

Para ingresar al ANP dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se debe portar el brazalete o pasaporte de la conservación. Según la ley Federal de Derechos, Artículo 198 ITER, el cual tiene un costo de 125 para extranjeros, 65 para nacionales y 30 para estudiantes y maestros con credencial vigente, dejando exentos a personas de la tercera edad, niños menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con capacidades diferentes.

Horarios

El Parque Nacional está abierto de 8:00 am a 5:00 pm. Cerrado los martes en temporada baja por mantenimiento y en temporadas altas se abre de lunes a domingo. El horario especial para corredores y ciclistas es de 6:00 am a 8:00 am.

En 2025 se recibieron a 248 mil 319 visitantes de los cuales el 81 % son nacionales, el 13 % extranjeros y el 5 % estudiantes y maestros, que se benefician de su belleza escénica y generaron derrama económica para los municipios circunvecinos.