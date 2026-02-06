Cantinas y bares, en orden con asesoría de la SSA

Autoridades de Salud municipal y miembros de la Asociación de Establecimientos y Entretenimiento de Tapachula (Aseet), conocidos de manera común como bares y cantinas, han coordinado acciones en busca de mantenerse en regla tanto jurídicamente como en el rubro de salubridad para regularizar los negocios que integran esta agrupación.

De acuerdo con los empresarios de negocios con venta de bebidas alcohólicas, se han establecidos esquemas de acompañamiento institucional de parte de la autoridad municipal de Salud, que ha permitido que estos cumplan de manera eficiente con las disposiciones legales vigentes, lo que implica tanto un orden administrativo para cumplir con los requisitos en materia de impuestos, seguridad y salud que busca garantizar espacios para quienes acuden a este tipo de negocios.

Trabajos coordinados

En entrevista, Antonio Armas Hernández, presidente de la Aseet, informó que la disposición de las autoridades municipales ha sido clave para que los 33 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y algunos con variedad afiliados estén en regla y cumplan con todos los requisitos.

Armas Hernández reconoció que esa cercanía y asesoría ha permitido facilitar los trámites y que haya certeza, con ello se han obtenido las constancias de verificación y control de horarios sin costo, ya que es fundamental para mantenerse en la legalidad.

El líder de los propietarios de bares y cantinas destacó que el enfoque de la Secretaría de Salud (SSA) ha sido preventivo y no solo recaudatorio. A través de inspecciones periódicas y diálogo constante, se han podido solventar observaciones técnicas de manera oportuna, elevando los estándares de higiene y seguridad tanto para el personal operativo como para los clientes.