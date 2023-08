Caos por la huelga de choferes de transporte

Los transportistas de esta línea decidieron realizar una huelga general. Cortesía

Estalló una huelga de choferes que solicitan mejores condiciones de trabajo y salarios dignos en los autobuses de la línea San José en Berriozábal. Usuarios reportaron un “caos bastante pesado”, quienes alegan, tienen que esperar hasta media hora para poder encontrar transporte que los lleve hasta la capital chiapaneca.

Fueron 47 choferes que recorren Tuxtla-Berriozábal los que se fueron a huelga en contra de socios y representantes de la popularmente conocida como línea de “los Verdes”. Patricia Ramos expuso que las exigencias son frenar el abuso laboral y que los choferes cuenten con seguro social, de vida y prestaciones conforme a la ley.

Inconformidad

Explicó que la principal molestia es que no se les respeta el salario. “Estos choferes ganan por vuelta, al día alrededor de 500 pesos porque hacen cinco vueltas por lo regular, pero en la semana cuando ellos cobran, el supuesto pagador, les dice no, porque no coinciden los boletos de los carros con un sensor que se activa al subir el usuario”, detalló.

Agregó que ningún chofer cuenta con seguro social ni de vida, y ejemplificó con una persona que tiene 31 años trabajando en la línea sin ser reconocido o asegurado.

“Sabemos que la sociedad se quedó sin camión pero debemos apoyar a este grupo vulnerable”, concluyó Patricia, representante legal de los conductores.

Uno de los choferes alegó que son jornadas de 15 horas de trabajo, con altas temperaturas, y a pesar de que son unidades nuevas, las condiciones son bastante complicadas de cumplir.

“Queremos algo justo, razonable, todos los días estamos laborando desde las cuatro y media de la mañana hasta las 10 de la noche; es pesado y esperamos una solución”.

Afectaciones

La noticia tomó por sorpresa a los “pata con ixtle”, los berriozabalences tuvieron que esperar alrededor de 40 minutos para poder transportarse a la capital. Manuel resalta que solo está funcionando una de las líneas de camiones, el Metropolitano, el cual es dos pesos más caro que las unidades de San José.

“Si de por sí las salidas son cada 10 minutos, ahora tenemos que esperar hasta 40, las personas que viajan diariamente son muchas; a un camión le caben 40 pasajeros, a veces no todas las personas pueden subir y si se llena hay que esperar el otro. Todo esto está generando un caos bastante pesadito”, declaró.