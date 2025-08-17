Caótico registro para programa de vivienda

La falta de información clara en relación al programa federal “Viviendas para el Bienestar” en Tapachula ha provocado aglomeraciones y desorden para el registro instrumentado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Supuestamente se había considerado a las colonias Los Amores, La Gloria, Los Llanes, Fuerza y Progreso, La Joya y La Esmeralda como prioritarias, sin embargo, se presentaron cientos de personas de toda la zona urbana.

Reportan descontrol

Concepción Gómez, madre soltera de la colonia Fuerza y Progreso, señaló que el deportivo Indeco Cebadilla fue la sede del registro, pero debido al desorden y falta de logística no hubo un control, y por ello ingresaron y registraron hasta personas que cuentan con una o más casas.

Señaló que no existe certeza de que quienes finalmente lograron presentar toda la documentación requerida vayan a resultar beneficiadas, porque “detectamos que hasta funcionarios estaban haciendo fila”.

Ante esa situación otras personas consideraron que el Gobierno Federal deberá de aclarar cuál es el proceso a seguir y que este sea transparente, se realicen estudios socioeconómicos y se verifique realmente que las personas que se inscribieron no cuentan con una vivienda.