Capacidades diferentes no son impedimento para servir

Con tan solo 16 años de edad y con una condición especial en su nacimiento Ángel de Jesús Clemente Gómez, “Angelito”, como es llamado por sus amigos y familiares, ha dado lección de vida a muchos con su constante actitud alegre y aguerrida, cursando actualmente el bachillerato en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuaria (CBTA) número 24, en el municipio de Cintalapa.
De este joven pudiéramos pensar que por su condición diferente, ocasionada por la falta de sus extremidades inferiores, podría presentar limitantes al grado de impedir su desempeño y formación tanto académica como en su diario vivir, sin embargo, ha demostrado que para él no hay obstáculos.
Lo impresionante es que refleja todo lo contrario, a base de entusiasmo y apoyo de sus padres el señor Iván Clemente López y señora Rita Maleni López Rodríguez, ha desarrollado capacidades de fortaleza y aptitudes de crecimiento a tal nivel que hoy forma parte de una agrupación de rescate, en la cual se está formando.
Fortaleza
Rompiendo esquemas se desplaza con una bicicleta adaptada a sus necesidades, acudiendo sin falta alguna a su guardia nocturna cada fin de semana, junto con otros jóvenes que al igual que él tienen el espíritu de ayudar al prójimo, cubriendo accidentes carreteros aparatosos, hasta un traslado a domicilio, o centro médico, esto, sin abandonar sus responsabilidades escolares.
“A mí me apasiona el saber que puedo ayudar a alguien en un momento vulnerable, cuando los demás se alejan nosotros llegamos sin ningún interés a brindarle el apoyo, aunque llevo poco tiempo en esta agrupación tengo ganas de seguir aprendiendo para hacer mejor los protocolos de auxilio”, expresó el joven entusiasta.
Finalmente, exhortó a todos los jóvenes que se sumen a los cuerpos de emergencia, que se atrevan a vivir la experiencia de servir y ayudar, ya que manifiesta, ha sido una de las mejores ocupaciones, además que deja en el la satisfacción de servir a la ciudadanía a su corta edad.