Con el propósito de fortalecer el conocimiento y la actualización de las empresas afiliadas ante los nuevos retos fiscales, laborales y regulatorios, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, llevó a cabo el desayuno gremial “Perspectiva de Cumplimiento Normativo Empresarial 2027”, un espacio de análisis y orientación dirigido a representantes legales de negocios afiliadas.

Durante el encuentro, el presidente de CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, dio el mensaje de bienvenida, en el que destacó la importancia de generar espacios de capacitación y actualización que permitan a las empresas constructoras anticiparse a los cambios normativos, fortalecer sus procesos administrativos y cumplir oportunamente con las disposiciones legales vigentes.

Por su parte, el secretario del Comité Directivo, Jorge Luis Aguilar Gordillo, realizó la presentación de los ponentes y dio paso al desarrollo de las exposiciones especializadas.

Contenido del curso

La plática estuvo a cargo de Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial, y de Juan David Navarro, consultor de cumplimiento laboral, quienes compartieron sus conocimientos y perspectivas sobre temas fundamentales para la operación y continuidad de las empresas.

Entre los principales temas abordados destacaron: reforma fiscal, prevención del lavado de dinero, reforma laboral, aspectos que representan importantes desafíos y oportunidades para el sector de la construcción de cara al ejercicio 2027.