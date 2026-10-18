Capacita escuela de campo a productores

La escuela de campo Tzicota Naj, ubicada en Berriozábal, mantiene capacitaciones constantes a productores locales en nuevas técnicas de cultivo y en la protección de enfermedades ante los cambios climáticos que afectan la región, informó Victoria Gómez Romano, presidenta de la agrupación.

Explicó que la escuela de campo opera a través de la Secretaría de Agricultura y el Inifap, capacitan a los productores en temas relacionados con el café, el cacao y el maíz, cultivos de mayor interés para los agricultores de la zona.

Actualmente, la escuela de campo cuenta con aproximadamente 33 personas inscritas, entre quienes asisten a los talleres y quienes se trasladan a las parcelas o huertos; se realizan una vez por mes o cada 20 días y son gratuitos.

La presidenta de la agrupación destacó que la escuelita también funciona como gestora de proyectos a través de la Secretaría de Agricultura.

Huertos

“Aparte de la escuela, tenemos un huerto de hortalizas agroecológicas que ya podemos decir que están templadas a la temperatura de acá de Berriozábal y pues sembramos diferentes betabeles, lechugas, etcétera”, comentó.

Victoria Gómez señaló que el municipio tiene una fuerte presencia cafetalera, con la finca “El Suspiro” y comunidades aledañas, cuyos abuelos fueron cafetaleros y que actualmente surten del grano para su procesamiento.

Finalmente, invitó a la población a conocer la escuela de campo. “Tenemos talleres una vez por mes o cada 20 días y el que guste ir son bienvenidos, y por supuesto, está la tienda agroecológica donde se vende todo lo que sale del huerto: shampoos, jabones, miel y pues el café”.