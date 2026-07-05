Capacita Gobierno a servidores públicos

Con el firme propósito de fortalecer en los servidores públicos la conciencia ética y el compromiso con los derechos humanos, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Oficialía Mayor, implementó el curso de capacitación denominado “Ética, valores y derechos humanos del servidor público”, como parte de la estrategia permanente de profesionalización impulsada por la administración municipal.

Al informar los pormenores de la actividad, el titular de la dependencia, Dayton Ventura Montecinos, expuso que, siguiendo la instrucción del alcalde Yamil Melgar Bravo, se busca que el actuar de todos los servidores públicos se rija por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, garantizando un servicio íntegro, transparente y cercano a la ciudadanía.

El jefe de Departamento de la Oficialía Mayor, Freddy Alberto Jiménez Díaz, dio a conocer que estas acciones contribuyen a mejorar el clima organizacional, recuperar la confianza ciudadana, prevenir actos de corrupción y faltas administrativas, garantizar el respeto a los derechos humanos durante la prestación del servicio público y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de responsabilidad administrativa.

Durante la capacitación, desarrollada en la sala audiovisual del Museo de Tapachula, la ponente e integrante de Derechos Humanos Municipal, Lucía Sánchez Benítez, resaltó que la formación de ética permite proteger al servidor público de incurrir en responsabilidades administrativas, al tiempo de salvaguardar a la ciudadanía de posibles actos de abuso.