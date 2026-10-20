Capacita IAP a servidores del pueblo

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), que encabeza Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo y rectora, brindó capacitación a los servidores del pueblo en temas de Gestión para el Ordenamiento Territorial e Implementación de la Obra Pública Municipal, en el marco de las acciones de profesionalización y desarrollo de capacidades institucionales, mediante la oferta de cursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim 2026).

La inauguración y clausura de la capacitación estuvieron a cargo de la Lameiro Camacho, acompañada del equipo directivo del instituto y del docente responsable de impartir el curso, Rolando Fabián Martínez Villar.

Objetivo general

Durante su intervención, la presidenta del IAP Chiapas destacó el objetivo general del curso de Gestión para el Ordenamiento Territorial e Implementación de la Obra Pública Municipal, es que al término del curso, la persona participante gestionará el ordenamiento territorial municipal y la implementación de los trabajos públicos como un ciclo integrado: planeará el ordenamiento con el diagnóstico, la estrategia y la matriz de corresponsabilidad, operará los trámites de control territorial (alineamiento, uso de suelo y licencias de construcción), planeará la obra pública con el diagnóstico, inventario y programa anual, integrará expedientes técnicos con sus factibilidades territoriales, y conducirá la contratación, ejecución, supervisión y entrega de las obras conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.