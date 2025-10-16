Capacita Poder Judicial a abogados chiapanecos

Con una amplia convocatoria, el Poder Judicial del Estado de Chiapas dio inicio al curso denominado “Juicio Laboral”, dirigido a las y los abogados integrantes de barras y asociaciones chiapanecas.

En modalidad presencial, las y los participantes se dieron cita en las instalaciones del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial (IFPyCJ) para tomar este curso; mientras que, de manera virtual, se conectaron las y los abogados de las distintas regiones del estado.

Para esta actividad, se diseñaron dos módulos titulados “Sensibilización en el nuevo modelo de procedimiento laboral” y “El procedimiento en el nuevo Sistema Laboral Oral”.

Durante el acto protocolario de inauguración estuvieron presentes el titular del IFPyCJ, José Luis Baltazar Argüello, y la ponente del primer módulo, la jueza del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Tapachula, Margarita Concepción Rovelo González.

Con estas actividades, el Poder Judicial del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento profesional, no solo de las personas servidoras judiciales, sino también de las y los diversos operadores del sistema de justicia, contribuyendo así a la consolidación de un modelo más eficiente, accesible y acorde con las nuevas reformas.