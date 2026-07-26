Capacita SMyT a choferes contra el acoso sexual

Como parte de las acciones para profesionalizar al sector transportista, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) impartió un curso de prevención del acoso sexual dirigido a operadores del transporte público, con el propósito de promover espacios de movilidad más seguros para las mujeres.

La titular de la dependencia, Albania González Pólito, informó que estas capacitaciones forman parte de una estrategia prioritaria que busca llegar a la totalidad de los trabajadores del volante, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio y garantizar una movilidad segura, incluyente y con enfoque humanista.

Explicó que, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Multimodal, se llevó a cabo la Capacitación Humanista para Personas Operadoras del Transporte Público en Todas sus Modalidades, orientada a reforzar las competencias, valores y responsabilidad social de quienes diariamente prestan este servicio.

Temas

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la atención humanista a las y los usuarios, cultura vial, prevención de accidentes y herramientas para identificar y prevenir conductas delictivas al interior de las unidades de transporte.

Como parte del programa se impartió un módulo de sensibilización sobre la prevención del acoso sexual hacia las mujeres, con el propósito de fomentar entornos de movilidad más seguros, respetuosos e incluyentes, además de fortalecer el compromiso de las personas operadoras con la protección de los derechos e integridad de los pasajeros.

La dependencia señaló que estas acciones buscan fortalecer la conciencia, responsabilidad y vocación de servicio del gremio transportista, promoviendo una cultura de respeto, legalidad y sana convivencia, así como contribuir a la disminución de riesgos y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en el transporte público.