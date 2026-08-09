Capacita Unicach a docentes de Telebachillerato

Investigadores y docentes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), impartieron tres talleres en Estrategias de Enseñanza del Idioma Inglés, Danza Folclórica, e Inteligencia Artificial, a docentes del subsistema de Telebachillerato del Estado.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Educación Terminal y Telebachillerato de la Secretaría de Educación del Estado (SE), Ilean Morales Calzada, estas actividades fueron con el propósito de fortalecer las capacidades docentes e impulsar la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías en el proceso educativo.

Destacó el compromiso de las y los docentes con sus estudiantes y con el subsistema, al destinar parte del periodo vacacional a fortalecer sus capacidades profesionales.

La capacitación en Inteligencia Artificial (IA) permitió reconocer el potencial de la tecnología como una herramienta aliada para la práctica educativa, al aportar agilidad, creatividad y dinamismo al trabajo docente.

“La inteligencia artificial no llega para reemplazar la vocación ni la empatía, ni el corazón que cada uno de ustedes pone en sus clases todos los días, debe ser usada como una herramienta”.

Agradeció a la rectora por abrir este espacio de aprendizaje y capacitación, así como por establecer un vínculo de colaboración con la comunidad docente de Telebachillerato.

Reconocimientos

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, clausuró los Talleres de Capacitación 2026 y entregó reconocimientos a las y los participantes, quienes durante este periodo fortalecieron sus conocimientos y adquirieron nuevas herramientas para enriquecer su labor frente a grupo.

López Jiménez destacó que la colaboración con el subsistema de Telebachillerato refrenda el compromiso compartido de fortalecer la educación y promover la formación continua de quienes tienen la responsabilidad de acompañar y formar a las nuevas generaciones.