Capacita Unicef a personal de la FGE

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, inauguró el curso Solicitud y Desahogo de la Prueba Anticipada en Casos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), impartido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a fin de fortalecer la atención, cuidado, no revictimización y protección de los derechos de infancias y adolescencias víctimas de delitos.

Junto a la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova, el fiscal general agradeció al Unicef su acompañamiento en la formación de servidoras y servidores públicos con visión profesional y humanista, y convocó al personal de la FGE a aprovechar esta retroalimentación, para no revictimizar o provocar impunidades.

“Durante años, la procuración de justicia se centró en el imputado y en lograr sentencias condenatorias, pero queremos cambiar esa visión y voltear a ver a la víctima quien no es solo un medio de prueba, es una persona con derechos que debemos proteger con sensibilidad y humanidad. Cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, la atención debe ser aún más cuidadosa, y es una obligación de la institución capacitar al personal”, apuntó.

Al respecto, Guadalupe Gómez consideró que estas herramientas son de gran valor para mejorar los resultados y destacó el interés de la Fiscalía por promover esta formación en concordancia con el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de velar por el bienestar de la niñez y adolescencia.

En su intervención, el representante de Unicef, Edgar Arturo Olvera Canche, reconoció a la fiscalía de Chiapas por ser la pionera en la realización de este curso y agregó que el Unicef continuará siendo aliada de estas acciones en coordinación con la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

La ponente y directora general de la ODI, Mariana Gil Bartomeu, abordó temas enfocados en que las NNyA accedan a una justicia adaptada a sus necesidades y a sus derechos. Resaltó los mecanismos como la prueba anticipada que impulsa que la niñez y la adolescencia víctimas de delitos, accedan a una testimonial única y especializada para evitar la revictimización.