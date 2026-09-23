Capacitación de Blinda Chiapas inicia 4º bloque

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, inició el cuarto bloque de capacitación del programa Blinda Chiapas, con la asistencia de 53 servidoras y servidores públicos, quienes participan en este proceso de formación orientado a fortalecer sus capacidades institucionales.

Bajo el liderazgo de Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), esta estrategia continúa avanzando de manera permanente en los distintos sectores de la Administración Pública Estatal, promoviendo una cultura de prevención, legalidad y responsabilidad en el servicio público.

Participantes

En este cuarto bloque participa personal de instituciones que integran el sector Humanismo, entre ellas la Secretaría de Humanismo, Secretaría de la Mujer, Instituto del Deporte, Instituto de la Juventud, Instituto del Café, Casa de las Artesanías, Coneculta y la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Asimismo, se fortalece la participación de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, como parte de las acciones encaminadas a reforzar el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos, así como la identificación oportuna de áreas de riesgo.

Durante las jornadas de capacitación se proporcionan herramientas y conocimientos para fortalecer los mecanismos de control, prevenir posibles irregularidades y promover mejores prácticas en el manejo de los recursos públicos.

Con este nuevo bloque, Blinda Chiapas continúa su despliegue por los diferentes sectores de la Administración Pública Estatal, consolidando acciones de capacitación y acompañamiento institucional para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Responsabilidad

Estas acciones forman parte de la visión de transformación impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para consolidar una Nueva ERA con instituciones más sólidas, responsables y comprometidas con el bienestar de las y los chiapanecos.

El blindaje continúa: más capacitación, más vigilancia y mayor responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.