Capacitan a ayuntamientos en análisis de problemas

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a servidores del pueblo municipales, con el tema: “Análisis de Problemas y Toma de Decisiones”, a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal.

Los cursos se impartieron de manera virtual los días 9 y 10 de octubre, en las instalaciones del IAP Chiapas. El acto inaugural fue encabezado por José Raúl Rodríguez Rodríguez, secretario general del Instituto, en representación de Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo del IAP Chiapas, acompañado del equipo directivo y del catedrático a cargo del curso.

A nombre de la titular del IAP Chiapas, Raúl Rodríguez agradeció a las y los participantes su compromiso con la mejora continua del servicio público. “Sabemos que cada uno de ustedes dedica tiempo y esfuerzo para fortalecer sus capacidades, y eso habla del gran sentido de responsabilidad que tienen con sus municipios y con la ciudadanía”, expresó.