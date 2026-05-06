Capacitan a brigada ambiental comunitaria

Diez jóvenes integrantes de la brigada comunitaria del ejido Efraín A. Gutiérrez, ubicado en el municipio de Berriozábal, recibieron una capacitación especializada en técnicas de identificación de avifauna, metodologías científicas para el monitoreo biológico y uso de parámetros para diseñar estrategias de conservación.

Este equipo integrado por cinco mujeres y cinco hombres tienen a su cargo el resguardo y supervisión de tres mil hectáreas que forman parte del Área de Protección de Recursos Naturales de los terrenos forestales de Villa Allende, el cual busca prevenir ilícitos ambientales y generar información biológica de alto valor científico.

Las capacitaciones fueron impartidas por expertos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y de la asociación civil Senda Sustentable, en sesiones realizadas en la casa ejidal.

Recientemente, la brigada obtuvo un subsidio de 307 mil 410 pesos del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias, recursos que fortalecerán sus actividades de equipamiento e identificación institucional.

Villa de Allende

Los terrenos forestales de esta zona albergan una diversidad de vegetación que incluye bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, selva alta o mediana subperennifolia, selva alta perennifolia, encinar y vegetación riparia.

En este espacio protegido habitan mil 992 especies de fauna, de las cuales 122 se encuentran en alguna categoría de riesgo conforme a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el ejido Efraín A. Gutiérrez se consolida como un referente en gobernanza comunitaria, trabajando directamente en la disuasión de delitos ambientales y la preservación de los ecosistemas.