Capacitan a conductores del transporte público

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio del transporte público en San Cristóbal de Las Casas, se realizó una capacitación a operadores de diversas rutas de colectivo en la ciudad.

El programado es impulsado por la oficina de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres, a cargo de Gladys Molina Herrera, quien destacó la importancia de generar conciencia entre los conductores sobre el respeto, la igualdad y el trato digno hacia las y los usuarios, especialmente hacia mujeres, niñas y niños.

Compartió que el propósito de estas capacitaciones es que la ciudadanía sancristobalense se sienta más segura al utilizar el transporte público, promoviendo una movilidad incluyente y libre de violencia.

Mesa de trabajo

En esta primera jornada participaron aproximadamente 80 conductores del transporte colectivo urbano y del sitio de taxis La Ciudad, como parte de la primera mesa de trabajo.

Las sesiones continuarán, con el objetivo de alcanzar una mayor cobertura entre los prestadores del servicio en el municipio.