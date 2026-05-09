Capacitan a directivos para fortalecer atención

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo la reunión de directoras y directores médicos de Primer y Segundo Nivel de Atención, con el objetivo de fortalecer las capacidades directivas, operativas y estratégicas de las y los responsables de unidades de Medicina Familiar y hospitales en la entidad.

Durante las jornadas de trabajo, desarrolladas del 6 al 8 de mayo en el Aula de Educación del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, se impartieron ponencias sobre indicadores, farmacovigilancia, administración de riesgos, eficiencia en el uso de recursos, licenciamiento sanitario y seguimiento institucional.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que la actualización permanente de directoras y directores es fundamental para fortalecer la toma de decisiones y mejorar la atención que se brinda a la derechohabiencia en las unidades médicas del estado.

“Las y los directivos hospitalarios representan una pieza clave en el funcionamiento institucional; mantenerlos actualizados en temas normativos, administrativos y médicos fortalece la calidad, la organización y la capacidad de respuesta de nuestras unidades en beneficio de la población derechohabiente”, expresó.

Capacitación continua

Añadió que estas acciones forman parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer el desarrollo profesional del personal y consolidar equipos de trabajo mejor preparados para responder a las necesidades de salud de la población.

“La capacitación continua y el fortalecimiento institucional reflejan el compromiso del Instituto con sus trabajadores y, al mismo tiempo, con millones de personas derechohabientes que diariamente confían en el IMSS para el cuidado de su salud”, añadió.

En la reunión participaron también titulares de coordinaciones médicas, así como personal de áreas administrativas y de planeación institucional, para fortalecer el trabajo coordinado en beneficio de la derechohabiencia.