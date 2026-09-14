Capacitan a directores para detectar acoso

Directores de escuelas primarias de San Cristóbal de Las Casas participaron en un taller sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, donde recibieron herramientas para identificar casos de violencia y acoso escolar.

Los docentes conocieron también los protocolos para actuar ante posibles vulneraciones de los derechos de la niñez.

La capacitación estuvo enfocada en fortalecer la actuación de docentes y directivos ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes.

Actividades

Durante el encuentro se proyectaron materiales audiovisuales elaborados por las asociaciones civiles Chantiik Taj Tajincutic A.C. y Melel Xojobal A.C.

Como parte de las actividades, se entregaron “violentómetros” dirigidos a docentes y padres de familia, con los que se busca facilitar la identificación de distintos niveles de violencia y acoso escolar.

También se distribuyeron versiones adaptadas para niñas, niños y adolescentes (NNA), a fin de que puedan reconocer conductas que representen algún tipo de abuso o violencia.