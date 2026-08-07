Capacitan a Directores Responsables de Obra

La Secretaría de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo el curso “Gestión Administrativa y Ejercicio Eficiente del Director Responsable de Obra (DRO)”, dirigido a arquitectos postulantes y a quienes se encuentran en proceso de revalidación de su registro como Directores Responsables de Obra, la iniciativa se realizó con el objetivo de fortalecer la preparación de los profesionistas que intervienen en el desarrollo urbano del municipio.

La capacitación se desarrolló durante varias jornadas y estuvo enfocada en actualizar y reforzar los conocimientos técnicos y administrativos de los participantes, a fin de que desempeñen sus funciones con mayor eficiencia, transparencia y apego a la normatividad que regula la construcción y el desarrollo urbano en la capital chiapaneca.

Las sesiones fueron impartidas por personal especializado de la dependencia municipal, quienes compartieron herramientas, criterios y experiencias relacionadas con la gestión administrativa y las responsabilidades inherentes al ejercicio de los Directores Responsables de Obra.

El curso estuvo a cargo de la arquitecta Gabriela Salvatierra Pichardo, el maestro Raúl Andrés del Saz López, el licenciado Omar de Jesús Toledo Prats, las arquitectas Rocío Yazmín Hernández Gómez y Lourdes Charito Hernández Sánchez, así como el ingeniero Christian Daniel Fuentes Ayala.

La Secretaría de Desarrollo Urbano destacó que este tipo de acciones forman parte de su estrategia para impulsar la profesionalización de los Directores Responsables de Obra, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo.