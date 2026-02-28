Capacitan a docentes a través de Cosicamm

Bajo la visión de fortalecer la transparencia, la equidad y la mejora continua en el nivel medio superior, la Secretaría de Educación (SE), a través Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Chiapas (Cosicamm), llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a los comités internos —integrados por docentes y directivos— de las distintas escuelas preparatorias del estado, como parte del proceso de asignación de horas adicionales.

Esta acción formativa fue coordinada por la Dirección de Educación Media consolidando un trabajo interinstitucional que privilegia el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos laborales del magisterio.

Los comités internos tienen la alta responsabilidad de evaluar el perfil del personal participante bajo criterios claros, públicos y verificables. Para fortalecer esta tarea, recibieron capacitación específica en el uso de la plataforma oficial y en el análisis minucioso de la documentación presentada, asegurando que cada expediente sea revisado con rigor técnico, objetividad y absoluta imparcialidad.

Coordinación

Este esfuerzo refleja la coordinación permanente entre el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, y el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Obed Balderas Tovilla, quienes han impulsado una agenda común orientada a garantizar procesos claros, ordenados y apegados a la normatividad vigente.

En el evento se contó la presencia del director de Educación Media, Luis Antonio Aguilar Macías; el coordinador de Cosicamm, Alejandro Ramírez Gordillo; la secretaria de Conflictos del Nivel Medio del SNTE Sección 40, Sara Eugenia Clemente Cueto; el jefe del Departamento de Preparatorias, Edi Darinel López Zacarías; así como el jefe del área de Promociones de Usicamm, Marco Antonio Montoya Cruz.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso con el fortalecimiento institucional del nivel medio superior, y con la construcción de procesos más justos y transparentes en beneficio de la comunidad educativa chiapaneca.