Capacitan a docentes de Yajalón en primeros auxilios

Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias en escuelas rurales, este lunes inició en Yajalón el proyecto “Escuelas por la Vida”, una capacitación integral en primeros auxilios básicos dirigida a docentes de nivel preescolar y primaria del sector indígena.

La iniciativa surge desde el aula, se concreta a través de la fundación Florecimiento Social y se sostiene sin ningún tipo de apoyo gubernamental.

Un proyecto impulsado desde las aulas y sostenido con recursos personales busca dotar a maestros rurales de herramientas para salvar vidas en comunidades con limitado acceso a servicios de salud.

El proyecto es encabezado por Jonathan Hábanos Utrilla, estudiante de Pedagogía y Ciencias Políticas, quien junto a un equipo de nueve jóvenes, ocho de ellos de medicina, decidió atender una necesidad urgente: la falta de conocimiento para actuar ante emergencias en escuelas ubicadas en zonas rurales, donde el acceso a servicios médicos es prácticamente nulo.

La capacitación se basa en tres ejes: RCP, desobstrucción de vías aéreas (OVA) y vendajes o control de hemorragias.

La idea surgió luego de realizar un diagnóstico en comunidades cercanas, donde descubrieron que la posibilidad de recibir atención mediante una ambulancia es casi inexistente.

“Del 100 %, un 98 o 99 % de las escuelas rurales no tiene acceso real a una ambulancia. Si ocurre una emergencia, están solas”, relató.

Este análisis motivó la creación de un programa que vincula el campo educativo con el de la salud, bajo la premisa de que “afirmar la vida como docente es también afirmar la vida del otro”.

El curso inició con maestras de preescolar y continuará toda la semana con personal de primaria.

En total, se espera capacitar a alrededor de 170 maestros y administrativos, principalmente pertenecientes a comunidades indígenas de la región Selva Norte.

Poco apoyo

Aunque el impacto del programa es evidente, reconoció que sacarlo adelante ha sido complejo.

No hubo respaldo del ayuntamiento ni de instancias estatales o federales, por lo que la iniciativa se financió mediante recursos personales y apoyos solidarios.

La inversión ronda entre 15 y 20 mil pesos, que cubrieron traslado, materiales y hospedaje de algunos integrantes del equipo.

Incluso, tuvieron que gestionar el préstamo de maniquíes con la Cruz Roja y la Facultad de Medicina Humana de la Unach, ya que el municipio no cuenta con el equipo para ofrecer este tipo de capacitaciones.

Al finalizar las sesiones, los participantes responderán un formulario que permitirá diseñar un Programa de Acción Docente, con el fin de que los conocimientos adquiridos no se queden solo en la capacitación, sino que se conviertan en material didáctico para las aulas.