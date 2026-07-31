Capacitan a emprendedores en manejo de alimentos

La Secretaría de Economía municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud municipal, llevó a cabo la capacitación “Manejo Higiénico de Alimentos”, dirigida a emprendedoras y emprendedores inscritos en la Ventanilla Única del Emprendimiento “Tuxtla Emprende”.

La jornada buscó fortalecer la seguridad alimentaria, prevenir enfermedades y promover la formalización de los negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas.

La jornada se realizó en la Sala de Capacitación de la Secretaría de Economía y reunió a 80 participantes, distribuidos en dos grupos de 40 personas cada uno, quienes recibieron orientación especializada como parte del proceso para obtener su tarjetón sanitario.

El secretario de Economía, Luis Hiram Mancilla Espinosa, explicó que esta capacitación forma parte de una estrategia integral para brindar acompañamiento a quienes buscan consolidar y formalizar sus negocios.

Indicó que se busca que los establecimientos operen bajo estándares que garanticen la calidad e inocuidad de los productos que ofrecen a la ciudadanía.

“En el caso del manejo higiénico de alimentos y bebidas, hablamos de productos que consume la población, por lo que es fundamental que se preparen y conozcan las buenas prácticas sanitarias”, destacó.

Riesgos

La capacitación fue impartida con el apoyo del director de Protección contra Riesgos Sanitarios, José María González Portillo, quien señaló que una manipulación inadecuada de los alimentos puede derivar en enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos, especialmente durante la temporada de calor y lluvias, cuando las condiciones favorecen la descomposición de los productos.