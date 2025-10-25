Capacitan a futuros docentes de normales

Con la participación de tres escuelas normales dio inicio el primer congreso Educación en Movimiento, el cual busca enriquecer el aprendizaje de alumnos, maestros, investigadores y comunidad en general.

El evento realizado en San Cristóbal de Las Casas fue organizado por el Colegio de Profesionales de la Educación del Sureste Mexicano y a lo largo de dos días se abordarán ponencias con expertos en diversas áreas educativas.

La presidenta del Colegio, Elsy Nanguyasmú Díaz, destacó la participación de las normales Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez, Jacinto Canek y Licenciado Manuel Larráinzar Primaria, a las que definió como “el semillero de los futuros docentes del Estado”.

Nanguyasmú Díaz explicó que la idea del congreso nació como una iniciativa ante la necesidad de capacitación y apoyo al docente, sumando los conocimientos de todos los involucrados.

Alta disposición de los estudiantes

Asimismo, celebró la alta disposición de los estudiantes para participar y lo calificó como un nuevo reto para tener un catálogo más amplio de los apoyos y capacitaciones que se tiene que brindar.

Entre los objetivos principales del evento, la presidenta reconoció que se debe establecer una dinámica de trabajo colaborativo entre las tres normales, el colegio y el gobierno, así como iniciar un trabajo en equipo para identificar las necesidades desde cada una de las aristas.

Finalmente, extendió una invitación a más profesionales de la educación en Chiapas a unirse a los proyectos de trabajo: “no requiere cuota de inscripción y está abierto incluso para quienes no se dedican específicamente a la formación docente” explicó.