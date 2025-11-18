Capacitan a ganaderos de la región Norte del estado

Ganaderos de la región Norte reciben capacitación sobre el manejo alimentario y sustentable del ganado bovino, mediante talleres que fueron inaugurados por el secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, en este municipio juareño.

Acompañado del alcalde Óscar Serra Cantoral, el secretario señaló que dicho curso forma parte del proyecto para una ganadería responsable y productiva impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El taller fue impartido por el médico Jorge Santaella, especialista en nutrición bovina y participaron miembros de diversas organizaciones ganaderas, así como pequeños productores y ganaderos del municipio.

Al término del evento, se hizo entrega de tinacos y bebederos a los asistentes al taller, mientras el presidente municipal, Óscar Serra Cantoral, agradeció al secretario de la SAGyP por el apoyo brindado a los ganaderos para mejorar los hatos ganaderos de la región y el municipio.