Capacitan a guardaparques de áreas naturales protegidas

Personal operativo que trabaja en campo, formaron parte de la Primera Jornada de Seguridad en Áreas Naturales Protegidas (ANP) que busca fortalecer los conocimientos y capacidades de prevención, reacción y autocuidado ante situaciones de emergencia.

La capacitación, la cual tuvo una duración de tres días, fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a través del Proyecto Sinergia y su área de Seguridad, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las actividades se llevaron a cabo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez, donde participaron colaboradores de diversas ANP de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.

La jornada incluyó un taller de primeros auxilios en zonas remotas, esencial para atender lesiones y movilizar heridos en espacios naturales.

Las capacitaciones, dijeron, son esenciales en ANP con vocación turística, debido a que una intervención oportuna puede marcar la diferencia para los visitantes y brigadas operativas.

Asimismo, se impartió el Women’s Security Awareness Training (WSAT), a cargo de Goretty Miranda Bravo, asociada de seguridad del PNUD México. La capacitación fue dirigida a más de 20 mujeres para fortalecer su seguridad personal y profesional, abordando temas como la prevención del acoso, conciencia situacional y manejo de crisis.

Las iniciativas representan un avance en la creación de entornos laborales más seguros, resilientes y con perspectiva de género para quienes protegen los ecosistemas del país.