Capacitan a guardaparques de áreas naturales protegidas

Diciembre 15 del 2025
Se abordaron temas de seguridad personal en mujeres. CP
Personal operativo que trabaja en campo, formaron parte de la Primera Jornada de Seguridad en Áreas Naturales Protegidas (ANP) que busca fortalecer los conocimientos y capacidades de prevención, reacción y autocuidado ante situaciones de emergencia.

La capacitación, la cual tuvo una duración de tres días, fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a través del Proyecto Sinergia y su área de Seguridad, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las actividades se llevaron a cabo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez, donde participaron colaboradores de diversas ANP de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.

La jornada incluyó un taller de primeros auxilios en zonas remotas, esencial para atender lesiones y movilizar heridos en espacios naturales.

Las capacitaciones, dijeron, son esenciales en ANP con vocación turística, debido a que una intervención oportuna puede marcar la diferencia para los visitantes y brigadas operativas.

Asimismo, se impartió el Women’s Security Awareness Training (WSAT), a cargo de Goretty Miranda Bravo, asociada de seguridad del PNUD México. La capacitación fue dirigida a más de 20 mujeres para fortalecer su seguridad personal y profesional, abordando temas como la prevención del acoso, conciencia situacional y manejo de crisis.

Las iniciativas representan un avance en la creación de entornos laborales más seguros, resilientes y con perspectiva de género para quienes protegen los ecosistemas del país.

