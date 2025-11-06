Capacitan a la Guardia Estatal sobre procesos reeducativos

Con el objetivo de erradicar la violencia de género, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, en coordinación con el Área de Reeducación para Personas Generadoras de Violencia, continúa impulsando los procesos de reeducación dirigidos a hombres generadores de violencia, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, como parte del convenio interinstitucional establecido entre ambas dependencias.

En esta ocasión, elementos de la Guardia Estatal Preventiva y Complementaria participaron en el programa preventivo financiado con recursos federales, el cual tiene una duración total de dieciséis semanas.

Promover la igualdad de género

Este esfuerzo formativo tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en materia de atención y servicio público, dotando a los participantes de herramientas que les permitan identificar y modificar conductas violentas, así como promover la igualdad de género, la empatía, el respeto y la atención con perspectiva de derechos humanos.

Durante la decimocuarta sesión del programa, se abordaron temas enfocados en el fomento de redes de apoyo entre hombres y la reflexión sobre las consecuencias de la violencia, promoviendo espacios de diálogo constructivo y sensibilización.