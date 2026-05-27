Capacitan a lancheros en el idioma Inglés

En una iniciativa impulsada por el Congreso del Estado, autoridades de turismo y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se capacitan a 30 lancheros que brindan el recorrido en el imponente Cañón del Sumidero.

Con ello se busca mejorar el servicio a los visitantes de este Pueblo Mágico, sobre todo los que son hablantes de este idioma.

La diputada Erika Paola Mendoza Saldaña explicó en entrevista que el curso inició en enero y concluirá en julio de 2026, justo antes del periodo vacacional de verano.

Los participantes pertenecen a tres cooperativas fluviales y recibirán, tras aprobar asistencia, evaluación teórica y una prueba práctica, un certificado con validez oficial.

Objetivos principales

“La intención de este programa tiene tres objetivos principales. Uno es acercarles un curso de inglés, porque a veces estos cursos son costosos y nuestro día a día no nos permite seguir preparándonos. Con la colaboración de la Unicach, quienes obtengan calificación aprobatoria podrán tener un certificado con validez oficial como un mérito propio”, señaló la legisladora.

Mendoza Saldaña detalló que la iniciativa se ha robustecido con otros talleres complementarios. En alianza con la especialista Fanny Rodríguez, los lancheros han recibido capacitación en protección civil, primeros auxilios y próximamente en rescate acuático, incluyendo técnicas de inmovilización y extracción de personas en caso de accidentes.

Además, la licenciada Sofía de la Cruz impartió un curso de calidad en el servicio, con lo que se busca que los prestadores ofrezcan una experiencia integral y segura a los turistas.

“Estamos fortaleciéndolos en distintos temas con la finalidad de que podamos recibir a nuestros turistas de una manera adecuada. El mensaje que queremos dar es que en Chiapas nos estamos preparando. Los operadores están muy motivados; quiero extenderles una felicitación y un reconocimiento a los presidentes de las cooperativas”, añadió.

Certificación

La diputada destacó que elementos de la Guardia Estatal se han sumado al curso de inglés, pues son muchas veces el primer contacto con los visitantes. “Ellos también han estado participando de manera constante”, subrayó.

Por último, la presidenta de la Comisión de Turismo adelantó que se aplicará una evaluación rigurosa: “No porque hayan llegado a la clase quiere decir que van a aprobar. Les vamos a calificar con asistencia, evaluación y una parte práctica”.

También agradeció el apoyo de la Unicach, de las instructoras y de los medios de comunicación para difundir que Chiapas se prepara para dar un excelente servicio.