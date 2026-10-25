Capacitan a los brigadistas para combatir incendios

Un total de 29 brigadistas comunitarios de las reservas naturales La Sepultura y La Frailescana participaron en el Curso Básico S-130/S-190 para Combatientes Forestales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para prevenir y combatir incendios, así como reducir los riesgos durante las labores de protección de los bosques en Chiapas.

La capacitación se realizó mediante la colaboración de la Cooperativa Ambio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Sepultura y el Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana, como parte del proyecto Fortalecimiento y Protección de Áreas de Restauración Forestal en Chiapas.

Conservación

La actividad se enmarcó en la Semana Nacional por la Conservación 2026, la cual estuvo enfocada en proporcionar conocimientos técnicos a quienes participan directamente en la protección de los ecosistemas, con especial atención a la seguridad de las brigadas comunitarias que enfrentan los riesgos asociados al manejo del fuego.

De acuerdo con las y los organizadores, en la actividad participaron 15 brigadistas de tres comunidades de la Reserva de la Biosfera La Sepultura y 14 integrantes de dos comunidades del Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana.

Entre los participantes destacaron dos mujeres brigadistas, cuya presencia representa un avance en la participación femenina en las labores de prevención y atención de incendios forestales.

Objetivo

Este tipo de formación busca mejorar la preparación de las brigadas locales ante los siniestros que amenazan la vegetación y la biodiversidad, además de reforzar las medidas de protección para quienes intervienen en estas emergencias.

Las instituciones participantes destacaron que buscan contribuir a la conservación de las áreas naturales de Chiapas mediante el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la promoción de prácticas más seguras para el manejo del fuego.