Capacitan a notarios de la Costa

Para fortalecer la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la seguridad jurídica, especialistas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgaron capacitación a integrantes del Colegio de Notarios de la Región Costa de Chiapas.

En el marco de la actualización profesional continua, que se traduce en un mejor servicio para el ciudadano contribuyente.

El presidente del organismo notarial, Neftalí del Toro Guzmán, destacó la disposición del SAT para compartir conocimientos y generar un espacio de diálogo e intercambio de opiniones, ya que la actualización constante permite ofrecer un servicio profesional, eficiente y acorde con las disposiciones fiscales vigentes en beneficio de los contribuyentes.

El papel del fedatario público, las leyes fiscales y el marco normativo aplicable; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las principales obligaciones de los notarios en materia del Registro Federal de Contribuyentes, buzón tributario y cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, entre otros, fueron los temas impartidos por los especialistas del SAT.

Puntualizó que con ello, se fortalece la comunicación y la coordinación institucional entre el SAT y el gremio notarial, que contribuyen a un mejor desempeño de su función.