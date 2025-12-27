Capacitan a parteras y priorizan bienestar menstrual

La directora del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, consideró oportuno seguir capacitando a las parteras de Chiapas y también priorizar promover la salud menstrual entre las nuevas generaciones.

“Estos temas deben ser fuente de debate porque permiten aportar conocimiento a las nuevas generaciones y procurar las mejoras condiciones en prácticas ancestrales de la partería”, dijo.

En el marco de la reciente entrega de reconocimientos a parteras tradicionales por la estrategia Raíces de Vida, un acto encabezado por la Secretaría de Salud, dijo que estas acciones reconocen y valoran el trabajo ancestral y comunitario que realizan en favor de la salud materna y el bienestar de las familias.

Evento

Se llevó a cabo la presentación de la Estrategia Nacional de Menstruación Digna, cuyo objetivo es promover la salud menstrual como un derecho de las mujeres y personas menstruantes, también favorece su salud y bienestar.

Además, busca erradicar el estigma y los tabúes, contribuyendo a generar entornos de igualdad de género libres de discriminación.

Es de mencionar que, la partería tradicional en Chiapas es una práctica ancestral profundamente arraigada en las comunidades indígenas y rurales. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Chiapas alberga a unas seis mil 600 parteras.